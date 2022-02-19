Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами перебувають під небезпекою – головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про можливі провокації з боку противника під час так званої евакуації мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів. Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами. Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі", - написав Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Також головнокомандувач зазначає, що "противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій. Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання - зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення".