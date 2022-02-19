Пошкоджена на Донбасі підстанція забезпечувала надходження води на підконтрольну Україні територію
Пошкоджені на Донбасі два трансформатори на станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу (ПДВ) забезпечували надходження води на підконтрольну уряду України територію, зокрема у Маріуполь та Волноваху, повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павел.
"19 лютого було пошкоджено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, як результат – пошкодження двох трансформаторів, простіше сказати – виведення їх з ладу шляхом попадання боєприпасу. Попередньо встановлено – протитанкового гранатомета. Електроживлення першого підйому ПДВ зупинено. Ризик зупинки водопостачання прямий був для населення області", - сказав Кириленко на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську в суботу.
Він наголосив, що цинічність дій російських найманців у тому, що потрапляння в зазначені трансформатори безпосередньо зупиняє постачання води на підконтрольну українському уряду територію.
"А саме - ризик зупинки водопостачання повністю у м.Волноваха, м.Маріуполь, центральній частині Донецької області (м.Покровськ, Селидове, Мирноград). Застосованими екстреними заходами досягнуто результату щодо центральної частини області - перепідключено водопостачання до резервних джерел... До Маріуполя вода з технологічного процесу йде самопливом навіть після зупинки електроживлення та підйому водних мас. Тобто найбільший ризик був перед припиненням водопостачання до найбільшого міста Донецької області – Маріуполя, понад 600 тис. жителів", - розповів голова ОДА.
Водночас, за його словами, є проблеми із водопостачанням у Волноваху, де перебуває близько 30 тис. мешканців. Туди відбувається безпосередньо підвезення води.
"Потрапляння боєприпасів у трансформатори здійснювалося таким чином, щоб зупинити водопостачання на підконтрольну українській владі територію. Трансформатори в селищі Василівка, яке знаходиться фактично в "сірій зоні", так званій, і під постійними обстрілами", - заявив Кириленко.