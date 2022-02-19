Події

17:37 19.02.2022

НА Донбасі ще один боєць ЗСУ загинув, четверо військових дістали поранень – штаб ООС

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НА Донбасі ще один боєць ЗСУ загинув, четверо військових дістали поранень – штаб ООС

Російські найманці вчинили 70 порушень режиму припинення вогню з початку доби, загинули двоє українців, ще четверо дістали поранень, повідомили в пресцентрі операції об'єднаних сил (ООС).

"Станом на 17:00 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні в Facebook у суботу ввечері.

Зокрема, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетинанням лінії зіткнення.

"Унаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців дістали осколкових поранень несумісних із життям. Четверо військовослужбовців дістали поранень різного ступеня тяжкості і перебувають у лікувальних закладах. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомили в штабі.

Зазначається, що Об'єднані сили контролюють ситуацію і адекватно реагують на потенційні загрози ворога.

Уранці в суботу повідомлялося про загибель одного військовослужбовця ЗСУ в районі ООС.

 

Теги: #зсу #втрати #агресія_рф #оос
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