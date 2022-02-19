Події

17:24 19.02.2022

Зеленський: я вважаю, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що народ Російської Федерації не зможе піти війною проти українського народу.

"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Президент України також додав, що"хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми повинні зберігати спокій".

Теги: #агресія_рф #зеленський
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