Зеленський: я вважаю, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що народ Російської Федерації не зможе піти війною проти українського народу.

"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Президент України також додав, що"хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми повинні зберігати спокій".