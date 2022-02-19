За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які спільно зі спецслужбами РФ планують провести серію терористичних актів – ОТГ "Схід"

За даними української розвідки, для проведення провокацій в Донецьк прибули підрозділи "вагнерівців", щоб спільно зі спецслужбами РФ провести серію терористичних актів і звинуватити в цьому Україну, повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"У зв'язку із загостренням ситуації на лінії розмежування з різних джерел почала надходити інформація про підготовку окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій. Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнеровців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - йдеться в повідомленні ОТУ "Схід" у Facebook.

Військові зазначають, що не планували і не планують жодних наступальних дій чи інших дій на тимчасово окупованій Росією території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", - йдеться в повідомленні.