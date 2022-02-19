Події

13:41 19.02.2022

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

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Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

 Російські найманці в суботу, 19 лютого, вранці відновили вогневу активність у бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Противник веде обстріл з 82-мм міномета і великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди розміщені на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватися для переміщення цивільного населення, пошкоджена", - йдеться в повідомленні

Як повідомлялося, 18 лютого російські найманці вели вогонь з мінометів і великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь потрапила гуманітарна колона, яка поверталася після доставки вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

Теги: #держприкордонслужба #агресія_рф #оос
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