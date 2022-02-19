Народні депутати прибули в зону ООС, передадуть військовим дрони - "Слуга народу"

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар'яна Безугла прибули в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

"Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових", - повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.