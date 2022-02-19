Події

12:29 19.02.2022

Народні депутати прибули в зону ООС, передадуть військовим дрони - "Слуга народу"

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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар'яна Безугла прибули в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

"Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових", - повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Теги: #оос #слуга_народу
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