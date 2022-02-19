Події

11:27 19.02.2022

Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

1 хв читати
Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що скупчення військових сил РФ уздовж українських кордонів триває, і ризик конфлікту залишається дуже високим.

"Настали дуже-дуже небезпечні дні для Європи: Росія безперервно зосереджує війська вздовж українських кордонів, найбільше зосередження з часів холодної війни. Ми наразі не знаємо, що станеться в майбутньому, але ризик конфлікту дуже високий. Ми намагаємося застосовувати дипломатичні зусилля, намагаємося знайти дипломатичне рішення, але зараз ми не бачимо жодних ознак відведення військ і деескалації. Навпаки - зосередження сил РФ триває", - сказав Столтенберг, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, трансляцію і переклад якої вів телеканал "Україна 24".

Генсек НАТО наголосив, що "ми моніторимо процес, намагаємося зробити все, що від нас залежить, використовуємо всі ресурси, щоб допомогти Україні".

Водночас Столтенберг висловив переконання, що "ще не пізно зупинити підготовку до війни, ще не пізно для Російської Федерації змінити цей курс, ще не пізно почати напрацьовувати мирні рішення".

Генсек альянсу також заявив про готовність НАТО брати участь у суттєвому розширеному діалозі з Москвою.

Теги: #нато #агресія_рф #столтенберг #мюнхенська_конференція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 19.02.2022
Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

11:14 19.02.2022
Зеленський у суботу відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

Зеленський у суботу відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

08:04 19.02.2022
Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

07:15 19.02.2022
Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

22:10 18.02.2022
Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

18:43 18.02.2022
Україна закликає міжнародну спільноту негайно засудити провокації РФ на Донбасі - МЗС

Україна закликає міжнародну спільноту негайно засудити провокації РФ на Донбасі - МЗС

18:28 18.02.2022
Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, ми не плануємо жодних наступів - міністр оборони

Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, ми не плануємо жодних наступів - міністр оборони

17:40 18.02.2022
Нідерланди передадуть Україні озброєння оборонного призначення - Шмигаль

Нідерланди передадуть Україні озброєння оборонного призначення - Шмигаль

17:36 18.02.2022
Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

17:25 18.02.2022
Подаровані Таллінном Javelin прибули до України, їх спрямовують на фронт - посол Естонії

Подаровані Таллінном Javelin прибули до України, їх спрямовують на фронт - посол Естонії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України

У штабі ООС станом на 9.00 повідомили про 19 обстрілів російських найманців на Донбасі, загинув один боєць ЗС України

У результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища

ОСТАННЄ

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

"Вода Донбасу": Внаслідок обстрілу пошкоджені трансформатори на насосній станції ПДВ, 48 населених пунктів без води

Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС

Двоє співробітників ДСНС постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі минулої доби

У Донецькій області внаслідок бойових дій без світла залишаються 9 населених пунктів

Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України

У штабі ООС станом на 9.00 повідомили про 19 обстрілів російських найманців на Донбасі, загинув один боєць ЗС України

У результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 421,5 млн

В Україні за добу виявили 31 125 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 30 487 осіб, 260 померло

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА