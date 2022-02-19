У Донецькій області внаслідок бойових дій без світла залишаються 9 населених пунктів

У Донецькій області з 17 лютого внаслідок бойових дій без електропостачання залишилися 9 населених пунктів у Покровському, Волноваському та Бахмутському районах, де проживають 1745 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"Ремонтні роботи з відновлення електропостачання виконуватимуть представники ДТЕК "Донецькі електромережі" після узгодження режиму тиші та гарантій безпеки під час їх виконання", - повідомляється на сайті ДСНС.