Події

11:05 19.02.2022

У Донецькій області внаслідок бойових дій без світла залишаються 9 населених пунктів

1 хв читати
У Донецькій області внаслідок бойових дій без світла залишаються 9 населених пунктів

У Донецькій області з 17 лютого внаслідок бойових дій без електропостачання залишилися 9 населених пунктів у Покровському, Волноваському та Бахмутському районах, де проживають 1745 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"Ремонтні роботи з відновлення електропостачання виконуватимуть представники ДТЕК "Донецькі електромережі" після узгодження режиму тиші та гарантій безпеки під час їх виконання", - повідомляється на сайті ДСНС.

Теги: #обстріли #знеструмлення #донецька_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 19.02.2022
Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

11:31 19.02.2022
"Вода Донбасу": Внаслідок обстрілу пошкоджені трансформатори на насосній станції ПДВ, 48 населених пунктів без води

"Вода Донбасу": Внаслідок обстрілу пошкоджені трансформатори на насосній станції ПДВ, 48 населених пунктів без води

11:07 19.02.2022
Двоє співробітників ДСНС постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі минулої доби

Двоє співробітників ДСНС постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі минулої доби

07:30 19.02.2022
Кількість обстрілів російськими найманцями на Донбасі збільшилася до понад 70 разів

Кількість обстрілів російськими найманцями на Донбасі збільшилася до понад 70 разів

19:46 18.02.2022
РФ відмовилася від участі в ініційованому Україною позачерговому засіданні ТКГ у зв’язку з обстрілами на Донбасі

РФ відмовилася від участі в ініційованому Україною позачерговому засіданні ТКГ у зв’язку з обстрілами на Донбасі

17:49 18.02.2022
Російські найманці 53 рази порушили режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці 53 рази порушили режим припинення вогню від початку доби

15:03 18.02.2022
Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

15:00 18.02.2022
Російські найманці обстріляли гуманітарний конвой від УВКБ ООН на КПВВ "Щастя"

Російські найманці обстріляли гуманітарний конвой від УВКБ ООН на КПВВ "Щастя"

13:54 18.02.2022
В ООС спростували заяви про обстріл населених пунктів із боку ЗСУ

В ООС спростували заяви про обстріл населених пунктів із боку ЗСУ

12:06 18.02.2022
Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України

У штабі ООС станом на 9.00 повідомили про 19 обстрілів російських найманців на Донбасі, загинув один боєць ЗС України

ОСТАННЄ

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

Зеленський у суботу відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС

Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України

У штабі ООС станом на 9.00 повідомили про 19 обстрілів російських найманців на Донбасі, загинув один боєць ЗС України

У результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 421,5 млн

В Україні за добу виявили 31 125 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 30 487 осіб, 260 померло

Трюдо обговорив ситуацію на сході України з главою іспанського уряду Санчесом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА