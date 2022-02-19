У результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища

У Донецькій області в результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища, подачу водопостачання призупинено до закінчення ремонтних робіт, повідомила пресслужба Селидівської міської ради.

"Терміново зробіть запаси води! Сьогодні розбомбили Південний підйом Карлівського водосховища. О 9.00 19.02.22 водоканал зупиняє подачу води до кінця ремонтних робіт. Скільки вони триватимуть не відомо", - йдеться у повідомленні.