Події

09:30 19.02.2022

У результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища

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У результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища

У Донецькій області в результаті обстрілу пошкоджено Південний підйом Карлівського водосховища, подачу водопостачання призупинено до закінчення ремонтних робіт, повідомила пресслужба Селидівської міської ради.

"Терміново зробіть запаси води! Сьогодні розбомбили Південний підйом Карлівського водосховища. О 9.00 19.02.22 водоканал зупиняє подачу води до кінця ремонтних робіт. Скільки вони триватимуть не відомо", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #водоканал #обстріл #донецька
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