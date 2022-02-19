Події

07:41 19.02.2022

США вважають, що Росія стоїть за кібератаками на українські банки

1 хв читати
США вважають, що Росія стоїть за кібератаками на українські банки

Адміністрація США дійшла висновку, що Росія стоїть за нещодавніми кібератаками на українські банки, заявила заступник радника американського президента з нацбезпеки Енн Ньюбергер.

"Ми вважаємо, що влада Росії стоїть за масштабними кібератаками, вчиненими цього тижня на українські банки", - сказала вона на брифінгу в Вашингтоні.

Ньюбергер зазначила, що "шкода від цих атак була обмеженою".

Як повідомлялося, від другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі веб-сервісів ПриватБанку та Ощадбанку.

 

 

Теги: #сша #хакери #росія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 19.02.2022
США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

08:04 19.02.2022
Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

07:35 19.02.2022
Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

07:15 19.02.2022
Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

07:11 19.02.2022
Блінкен розраховує на переговори з Лавровим у середу

Блінкен розраховує на переговори з Лавровим у середу

07:08 19.02.2022
Макрон розраховує в неділю провести розмову з Путіним

Макрон розраховує в неділю провести розмову з Путіним

06:59 19.02.2022
У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

06:47 19.02.2022
Байден: Війська РФ мають намір атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями

Байден: Війська РФ мають намір атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями

21:25 18.02.2022
Кличко в Мюнхені заявив, що Україна сьогодні протистоїть одній із найсильніших армій світу

Кличко в Мюнхені заявив, що Україна сьогодні протистоїть одній із найсильніших армій світу

15:09 18.02.2022
США нарахували до 190 тис. російських військових, які перебувають поблизу України

США нарахували до 190 тис. російських військових, які перебувають поблизу України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З початку доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь

Україна відкидає обвинувачення в тому, що вона нібито причетна до вибуху газопроводу на Луганщині

Макрон розраховує в неділю провести розмову з Путіним

У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

ОСТАННЄ

Україна не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом, а прагне миру

З початку доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь

Україна відкидає обвинувачення в тому, що вона нібито причетна до вибуху газопроводу на Луганщині

Будівництво Музею революції гідності розпочнеться восени 2022 року

Кількість обстрілів російськими найманцями на Донбасі збільшилася до понад 70 разів

Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

19 лютого: Яке сьогодні свято

Чехія екстрадує в Україну росіянина, затриманого в 2021 році за українським запитом

Посольство Британії в Україні тимчасово переводять із Києва до Львова

Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА