США вважають, що Росія стоїть за кібератаками на українські банки

Адміністрація США дійшла висновку, що Росія стоїть за нещодавніми кібератаками на українські банки, заявила заступник радника американського президента з нацбезпеки Енн Ньюбергер.

"Ми вважаємо, що влада Росії стоїть за масштабними кібератаками, вчиненими цього тижня на українські банки", - сказала вона на брифінгу в Вашингтоні.

Ньюбергер зазначила, що "шкода від цих атак була обмеженою".

Як повідомлялося, від другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі веб-сервісів ПриватБанку та Ощадбанку.