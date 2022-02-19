Події

07:35 19.02.2022

Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

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Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури викрили 54-річного чоловіка у незаконному переправленні в США складових та комплектуючих до нарізної вогнепальної зброї.

"Чоловік за допомогою сервісу міжнародної пошти незаконно надсилав товар до США. Вміст посилок – складові та комплектуючі до вогнепальної нарізної зброї", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Щоб приховати незаконну діяльність від митного контролю, чоловік у документах на відправку зазначав недостовірні дані щодо вмісту посилки.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів контрабанди та запобігли відправленню за кордон 16 посилок з комплектуючими до вогнепальної нарізної зброї.

Чоловікові оголошено про підозру за фактом закінченого замаху на контрабанду частин вогнепальної зброї (ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України). Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено запчастини стрілецької вогнепальної зброї, електронна техніка та інші речові докази незаконних дій

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

 

Теги: #сша #україна #харків #зброя
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