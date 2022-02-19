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07:20 19.02.2022

Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

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Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Франції Жан Ів Ле Дріан у відповідь на заяву представників ЛДНР заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу.

"Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "народних республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону до Росії як так званий запобіжний засіб в очікуванні можливого українського нападу. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень і закликаємо Росію використовувати свій вплив на самопроголошені республіки, закликаючи до стриманості та сприяючи деескалації", - наводиться у тексті релізу заява сторін на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Сторони висловили побоювання, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації.

Крім того, привітали спробу спецпредставника ОБСЄ скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи для розрядки напруженості та початку діалогу щодо ситуації. Шкода, що представники де-факто самопроголошених "народних республік" відмовилися бути присутніми на цій зустрічі.

"Ми, як і раніше, наголошуємо на нашій крайній занепокоєності з приводу масштабного нарощування російської військової могутності в Україні та навколо неї, і ми закликаємо Росію зробити свій внесок у деескалацію шляхом суттєвого виведення збройних сил поблизу українських кордонів", - підсумували сторони.

Раніше повідомлялося, що позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу відбудеться вранці 19 лютого, повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен.

 

 

 

Теги: #україна #німеччина #франція #ситуація
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