Україна має план гуманітарного реагування з евакуації громадян із ОРДЛО

Україна має план гуманітарного реагування щодо евакуації громадян із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, заявила віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми маємо план гуманітарного реагування. Ми його затвердили попередньо і безвідносно до того, якими можуть бути події. Я дуже сподіваюся, що він зараз не знадобиться. Але, проте, ми знаємо, що ми робитимемо, яким чином забезпечимо гуманітарні коридори і можливості для людей, особливо для жінок з дітьми, для цивільного населення, яке захоче покинути тимчасово окуповані території. І я сподіваюся, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені", - заявила Верещук на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України.

Вона також додала, що наразі інформація про вивезення дітей з тимчасово непідконтрольних територій до Ростовської та інших областей Росії під приводом евакуації перевіряється, додавши, що "метою такого вивезення може бути чергова провокація РФ".

"Відповідальність за те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, за міжнародним правом повністю лежить на Росії", - сказала вона.