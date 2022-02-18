Події

21:53 18.02.2022

Україна має план гуманітарного реагування з евакуації громадян із ОРДЛО

1 хв читати
Україна має план гуманітарного реагування з евакуації громадян із ОРДЛО

Україна має план гуманітарного реагування щодо евакуації громадян із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, заявила віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми маємо план гуманітарного реагування. Ми його затвердили попередньо і безвідносно до того, якими можуть бути події. Я дуже сподіваюся, що він зараз не знадобиться. Але, проте, ми знаємо, що ми робитимемо, яким чином забезпечимо гуманітарні коридори і можливості для людей, особливо для жінок з дітьми, для цивільного населення, яке захоче покинути тимчасово окуповані території. І я сподіваюся, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені", - заявила Верещук на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України.

Вона також додала, що наразі інформація про вивезення дітей з тимчасово непідконтрольних територій до Ростовської та інших областей Росії під приводом евакуації перевіряється, додавши, що "метою такого вивезення може бути чергова провокація РФ".

"Відповідальність за те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, за міжнародним правом повністю лежить на Росії", - сказала вона.

 

 

Теги: #донбас #план #реагування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 18.02.2022
СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

21:16 18.02.2022
Секретар РНБО України про переговори для встановлення миру на Донбасі: Не можемо вести переговори з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності

Секретар РНБО України про переговори для встановлення миру на Донбасі: Не можемо вести переговори з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності

21:10 18.02.2022
Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого

Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого

20:37 18.02.2022
Данілов: Можливі нові точкові провокації з боку РФ, повномасштабного вторгнення не бачимо

Данілов: Можливі нові точкові провокації з боку РФ, повномасштабного вторгнення не бачимо

20:36 18.02.2022
Верещук закликає жителів із неконтрольованих територій їхати на територію під контролем України

Верещук закликає жителів із неконтрольованих територій їхати на територію під контролем України

20:23 18.02.2022
Існує велика загроза подальших провокацій - секретар РНБО України

Існує велика загроза подальших провокацій - секретар РНБО України

19:46 18.02.2022
РФ відмовилася від участі в ініційованому Україною позачерговому засіданні ТКГ у зв’язку з обстрілами на Донбасі

РФ відмовилася від участі в ініційованому Україною позачерговому засіданні ТКГ у зв’язку з обстрілами на Донбасі

08:16 18.02.2022
За добу російські найманці на Донбасі 60 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби зафіксовано 6 обстрілів

За добу російські найманці на Донбасі 60 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби зафіксовано 6 обстрілів

07:07 18.02.2022
Ситуація в зоні проведення ООС контрольована, Об'єднані Сили сьогодні в постійній бойовій готовності

Ситуація в зоні проведення ООС контрольована, Об'єднані Сили сьогодні в постійній бойовій готовності

15:42 17.02.2022
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донбасі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого

Данілов: Можливі нові точкові провокації з боку РФ, повномасштабного вторгнення не бачимо

Верещук закликає жителів із неконтрольованих територій їхати на територію під контролем України

ОСТАННЄ

Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

Кличко в Мюнхені заявив, що Україна сьогодні протистоїть одній із найсильніших армій світу

Батькам підлітка, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельними наслідками, також загрожує тюремний строк

Україна просить Францію і Німеччину посилити моніторингову місію ОБСЄ для поліпшення верифікації

Україна сподівається на засідання ТКГ у суботу

Секретар РНБО, міністри та депутати України відбудуть у суботу на лінію розмежування

Жодних наказів про силове звільнення територій ОРДЛО немає і бути не може

Харківська міськрада виділила 62,2 млн грн на сприяння організації системи тероборони

Байден виступить із промовою щодо ситуації в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА