Події

21:10 18.02.2022

Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого

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Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу відбудеться вранці 19 лютого, повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен.

"Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні (18 лютого – ІФ) увечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії дотику дуже тривожна", - написав Кіннунен у своєму Twitter.

Як повідомили напередодні в Українській делегації в ТКГ, російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні увечері 18 лютого, ініційованому українською стороною у зв'язку з обстрілом на Донбасі.

Пізніше віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила надію на проведення позачергових та невідкладних консультацій у ТКГ 19 лютого.

 

 

 

Теги: #донбас #засідання #ткг
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