Події

20:37 18.02.2022

Данілов: Можливі нові точкові провокації з боку РФ, повномасштабного вторгнення не бачимо

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Данілов: Можливі нові точкові провокації з боку РФ, повномасштабного вторгнення не бачимо

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що наразі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну не спостерігається, проте точкові провокації з боку РФ є.

"Ми не бачимо на сьогодні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Ми сьогодні можемо сказати про те, що можливі точкові провокації РФ. Для цього ми маємо відповідні засоби для реагування нашими Збройними силами та силами сектору національної безпеки і оборони. Я хочу запевнити наших громадян, що ми розуміємо загрози, але ми не бачимо повномасштабного вторгнення в Україну. Але щодо провокацій, вони вже є. Тому що вчорашній обстріл назвати інакше, як провокацією, ми не можемо", - заявив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України.

Теги: #донбас #вторгнення #ескалація
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