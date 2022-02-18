Чорнобильська зона закривається для туристів з 19 лютого - голова Асоціації чорнобильських туроператорів

Зону відчуження Чорнобильської АЕС буде закрито для туристів з 19 лютого, повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор агентства "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко.

"Щойно повідомили, що з 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав Ємельяненко у Facebook у п'ятницю.

Він наголосив, що незважаючи на напружену ситуацію навколо України, Чорнобильську зону продовжують відвідувати українці та іноземні туристи, журналісти.

Голова асоціації уточнив, що попередній термін закриття зони - два місяці.

На момент публікації відповідне оголошення на сайті Держагентства України з управління зоною відчуження відсутнє.