Уночі на Львівщині обстріляли мікроавтобус, постраждалих немає, хулігана затримано - поліція

Співробітники поліції затримали мешканця Львівської області, який у селі Наконечне Яворівського району обстріляв пасажирський мікроавтобус, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався приблизно о 3:00 18 лютого. "Невідомий вистрілив із пістолета в мікроавтобус "Мерседес Віто", що належить жителю Тернопільської області, та пошкодив бічне скло транспортного засобу. У салоні перебували шестеро пасажирів, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні поліції.

Співробітники поліції, які прибули на виклик, встановили, що стріляв у мікроавтобус 20-річний місцевий житель, який на той момент перебував у нетверезому стані. Його затримали. За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).