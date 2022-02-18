Російські найманці обстріляли ділянку Донецької залізниці, рух до станції Фенольна обмежено

Рух пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна у смт Нью-Йорк Донецької області обмежено внаслідок обстрілу з боку російських найманців, повідомляє регіональна філія "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю.

"Близько 8-ї години ранку, неподалік залізничної станції Скотувата, розпочався артобстріл. Зазначимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонтно-відновлювальні роботи... Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв. У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна", - йдеться у повідомленні Донецької залізниці у Facebook.