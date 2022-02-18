Події

13:07 18.02.2022

Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ РФ від України

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Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ РФ від України

США, як і в попередні дні, зараз не бачать ознак відведення військ РФ від кордону з Україною, заявив глава Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю.

"Поки що ми не бачили жодних ознак того, що вони відводять війська", - сказав він на пресконференції в Польщі.

За словами Остіна, США і далі бачать ознаки того, що Росія продовжує стягувати сили в цей район (до кордону з Україною - ІФ).

"Ми бачимо, що вони продовжують готуватися (...) просуваються ближче до кордону, розосереджують війська, нарощують свої можливості в плані логістики", - додав він.

"Усе свідчить про те, що вони зберігатимуть здатність для початку нападу майже в будь-який час", - додав Остін.

Теги: #пентагон #агресія_рф
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