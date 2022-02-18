Громадянам України найближчим часом нічого не загрожує, окрім тих, що проживають у Донецькій та Луганській областях, – Резніков

Найближчим часом громадянам України нічого не загрожує, що не стосується жителів Донецької та Луганської областей, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Найближчим часом громадянам України загалом на всій території нічого не загрожує, крім громадян, які проживають сьогодні в Луганській, Донецькій областях, де незаконні збройні формування під керівництвом Російської Федерації здійснюють обстріли вже другу добу і наражають на небезпеку громадянське населення, а також наших військовослужбовців. Ось там загроза є реальною на сьогодні", - сказав Резніков під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Він висловив сподівання на засідання Тристоронньої контактної групи, на якій Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ ці обстріли підтвердить у своїй доповіді.