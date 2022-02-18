Події

07:29 18.02.2022

Президент США обговорив із прем'єр-міністром Італії дипломатичні зусилля щодо ситуації навколо України

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Президент США обговорив із прем'єр-міністром Італії дипломатичні зусилля щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомляє преспул Білого дому.

"Лідери розглянули поточні дипломатичні зусилля" щодо ситуації навколо України, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України. А також заявили про готовність призвести Росію до серйозних економічних витрат у разі ескалації ситуації навколо України.

 

 

Теги: #сша #італія #драги #байден
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