Президент США обговорив із прем'єр-міністром Італії дипломатичні зусилля щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомляє преспул Білого дому.

"Лідери розглянули поточні дипломатичні зусилля" щодо ситуації навколо України, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України. А також заявили про готовність призвести Росію до серйозних економічних витрат у разі ескалації ситуації навколо України.