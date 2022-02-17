Британія розпочала перекидання військових і техніки в Естонію

Велика Британія в четвер починає перекидати в Естонію військових, а також танки та іншу бронетехніку, повідомляє британське Міноборони.

"Велика Британія подвоює кількість персоналу в Естонії і направляє туди додаткове обладнання, зокрема танки та бронетехніку. Військових і техніку почнуть переміщати до Естонії сьогодні", - йдеться у пресрелізі, поширеному британським оборонним відомством.

"Разом із нашими союзниками з НАТО ми розміщуємо війська та об'єкти на суші, на морі та у повітряному просторі з метою посилення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил поблизу кордону з Україною", - наводяться в повідомленні слова британського міністра оборони Бена Воллеса.

"НАТО і наші союзники ясно продемонстрували, що вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки. Деескалація та дипломатія - як і раніше, єдиний шлях врегулювання ситуації", - підкреслив Воллес.

Раніше цього тижня міністр оборони Естонії Калле Лаанет повідомив, що минулого тижня Велика Британія підтвердила готовність направити до Естонії додаткові війська.