Штаб ООС повідомляє про 47 обстрілів на Донбасі

Російські найманці 47 разів порушили режим припинення вогню у районі проведення Операції об'єднаних сил з початку доби станом на 19.00.

Як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, 38 із 47 обстрілів були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Противник вів вогонь з артилерії калібру 122 мм та 152 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів, танкового озброєння, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів.

У результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний.

Також у результаті обстрілів поранено двох цивільних осіб, пошкоджено споруду дитячого садка та лінії електропередач у смт Станиця Луганська Луганської області. Три працівники дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім того, озброєні формування РФ обстріляли з артилерійських систем смт Врубівка Луганської області, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи та газогін.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності супротивника лише у разі загрози життю військовослужбовців. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

Станом на 15.00 четверга повідомлялося про 42 обстріли і одного пораненого мирного жителя. Українська частина Спільного центру з координації та контролю сторін (СЦКК), за повідомленням штабу, "вжила заходів щодо запровадження режиму "Тиша" із застосуванням координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню".