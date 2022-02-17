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20:22 17.02.2022

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації захищатиме себе - постпред України при ООН

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Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації захищатиме себе - постпред України при ООН

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації з боку Росії Україна захищатиме себе, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами. Україна хоче миру, безпеки та стабільності не лише для себе, але також для всієї Європи. Водночас я повторюю, що в разі вибору Росією ескалації Україна захищатиме себе", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер.

Постпред зазначив, що, вивчаючи уроки історії, Україна закликає Росію облишити її тривалу стратегію стосовно України, що базується на погрозах та використанні сили проти територіальної цілісності України.

Теги: #україна #захист #переговори #ескалація
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