Цілі РФ в Україні включають Київ - Блінкен

Столиця України Київ є однією з цілей РФ в Україні, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", - сказав Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер.

За його словами, США також має інформацію, яка свідчить, що Росія буде націлена на певні групи населення.

"Потім планується початок нападу. Російські ракети й бомби падатимуть по всій Україні. Зв'язок буде заблоковано, кібератаки виведуть з ладу ключові українські інституції. Після цього російські танки й солдати підуть у наступ на ключові цілі, які вже були визначені й намічені в детальних планах", - розповів держсекретар.

Блінкен додав, що США попереджали про все це український уряд.