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18:09 17.02.2022

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

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Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно ставляться до цієї ініціативи 30%, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року.

Як повідомляється на сайті "Рейтингу", за історію спостережень з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України в НАТО. При цьому ще наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних.

Вступ до Євросоюзу підтримують 68% респондентів, не підтримують – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень з 2013 року показника.

Ідея інтеграції України в західні структури має більшу підтримку серед респондентів заходу й центру країни, менше – півдня. На сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, ніж кількість противників. Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет противників і прихильників. В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України в західні структури серед виборців партій "Опозиційна платформа - За життя" і партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість позитивно висловлюється за вступ України і до ЄС, і до НАТО.

За останні кілька років у вікових демографічних групах спостерігається відсутність значних відмінностей в оцінці зовнішньополітичного вектора України.

55% опитаних вважають, що Україна має вийти з Мінських угод, якщо РФ визнає т.зв. ДНР і ЛНР незалежними республіками. 24% проти цього, 21% не визначилися. За вихід із Мінських угод у таких умовах виступає відносна більшість населення незалежно від регіону проживання і віку. Різниця помітна тільки в електоральному розрізі в оцінці такого розвитку подій: відносна більшість опитаних виборців партій "Опозиційна платформа - За життя" і "Наші" або проти виходу з Мінських домовленостей, або вагаються з відповіддю.

Під час дослідження методом CATI (computer assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1722 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних українському уряду регіонах. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,4%.

Теги: #нато #рейтинг #єс #вступ
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