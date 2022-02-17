Події

17:11 17.02.2022

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

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Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів, заявила державний секретар Великої Британії Ліз Трасс.

"Коли прем'єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки - збільшення фінансування на ці проекти до 100 млн фунтів", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

Теги: #україна #допомога #велика_британія
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