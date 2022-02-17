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16:42 17.02.2022

Рада передала в держвласність приміщення Кафедрального собору князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі

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Рада передала в держвласність приміщення Кафедрального собору князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі

Верховна Рада передала із власності Автономної Республіки Крим у державну власність приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги в Сімферополі.

За відповідну постанову №3447 про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української Православної церкви (ПЦУ) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги проголосували 242 народних депутати.

У постанові зазначається, що передання в державну власність кафедрального собору – тимчасовий захід, що функціонує на період дії закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України".

Згідно з постановою, Кабінет Міністрів України має вжити заходів щодо передання кафедрального собору в державну власність.

Відповідно до постанови, в державну власність передається комплекс загальною площею 1475,7 кв. м.

Як наголошується в пояснювальній записці, Кримська єпархія УПЦ (ПЦУ) єдина з релігійних громад на тимчасово окупованому Російською Федерацією півострові відмовилася від "перереєстрації" релігійної громади відповідно до незаконних вимог РФ, що стало однією з причин переслідування вірян, священнослужителів і членів їхніх сімей.

"Органи окупаційної адміністрації Російської Федерації з кафедрального собору незаконно вилучили церковне майно - хрести, ікони, церковний посуд... Крім цього, без відома Кримської єпархії УПЦ (ПЦУ) було розібрано дах церковного приміщення, що призвело до затоплення і псування майна", - йдеться в документі.

У пояснювальній записці також зазначається, що, відповідно до норм міжнародного державного права, Російська Федерація як держава, що здійснює окупацію, відповідальна за порушення визначених Конституцією і законів України прав і свобод людини та громадянина на тимчасово окупованій території.

"Держава Україна, зі свого боку, має здійснити можливі та необхідні заходи щодо захисту права на свободу світогляду та віросповідання жителів тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополя від незаконних дій Російської Федерації, збереження кафедрального собору, а також культурних цінностей, які містяться в ньому та мають значення для формування культурного простору України на тимчасово окупованій території", - зазначається у супровідних документах.

Теги: #собор #крим #сімферополь
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