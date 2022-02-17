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16:21 17.02.2022

США отримали від РФ відповідь щодо гарантій безпеки - ТБ

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США отримали від РФ відповідь щодо гарантій безпеки - ТБ

Вашингтон у четвер отримав відповідь Москви на американські пропозиції щодо безпеки в Європі, передає телеканал CNN із посиланням на неназвану високопоставлену офіційну особу в Держдепі США.

"Ми можемо підтвердити, що ми отримали відповідь від Російської Федерації. Її сьогодні передали послу (США в Росії – ІФ) Джону Саллівану в Москві", – наводить CNN слова співробітника Держдепу.

Телеканал зазначає, що відповідь від Москви надійшла приблизно через три тижні після того, як РФ отримала письмовий документ від США.

Теги: #рф #сша #гарантії #відповідь
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