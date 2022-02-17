У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

Поліція оперативно реагуватиме на ситуації, пов'язані з обстрілами бойовиками, як це сталося в четвер у Луганській області, й допомагатиме громадянам, заявили в Національній поліції України.

"Уранці був обстріл в Луганській області.... Було влучення в дитячий садок. Було проведено евакуацію. На жаль, є троє поранених серед дорослих - контузія, не важке поранення", - розповів у четвер на пресконференції в Києві заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

За його словами, евакуацію проводили співробітники Нацполіції та ДСНС.

Також він додав, що кілька снарядів впали поблизу школи у Врубівці Луганської області.

"Ніхто не постраждав. Нацполіція, ДСНС та адміністрація школи організовували евакуацію дітей.... Паніки ніякої не було, й діти дуже організовано виконували всі вказівки представників Національної поліції", - зазначив Фацевич.

Він додав, що внаслідок обстрілу осколкового поранення дістала жінка, вона звернулася по медичну допомогу.

"Слідчі вже внесли інформацію за ч.1 ст. 258 КК (теракт)", - зазначив заступник голови Нацполіції.

"Поліція також оперативно реагуватиме й допомагатиме громадянам у таких ситуаціях", - підсумував він.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер уранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Близько 10:25 у четвер стався обстріл із боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівці, внаслідок чого один зі снарядів поцілив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами скоєння бойовиками обстрілів селищ Станиці Луганської та Врубівки з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.