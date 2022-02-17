Європейські інтелектуали та політики звернулися до Макрона із закликом прискорити вступ України до ЄС

Інтелектуали, викладачі, політики, журналісти з усієї Європи звернулися до Еммануеля Макрона як до президента Ради ЄС та президента Республіки із закликом прискорити вступ України до ЄС, що стало б чудовою гарантією її безпеки та збагатило б союз новим членом, який повністю поділяє його цінності.

"Ми звертаємося до вас, особливо як до президента країни, яка головує у Раді Європейського Союзу, сподіваючись, що ви просуватимете серед інших глав держав та урядів ініціативу, яка зробить Європейський Союз реальним стратегічним гравцем у цій кризі. Оскільки у 2015 році Європейський Союз визнав "європейські устремління України" та схвалив "її європейський вибір", настав час дати їй реальну перспективу інтеграції, негайно розпочавши переговори про приєднання України до Європейського Союзу з метою повної інтеграції протягом десяти років", - ідеться у зверненні, розміщеному на сайті Desk Russie.

Зазначено, що навіть якщо нинішня криза не переросте у відкритий конфлікт, Україна продовжуватиме залишатися об'єктом операцій із дестабілізації.

"Точний та обов'язковий графік реформ, який тягне за собою процес приєднання, стане потужним стимулом для зміцнення демократії та верховенства права в цій країні, і отже, стане серйозною протиотрутою від будь-яких майбутніх спроб дестабілізації. Ми щиро сподіваємось, що Ви приймете до уваги цю пропозицію", - наголошується у зверненні.