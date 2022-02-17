У разі НС увесь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану

Громадський транспорт столиці працює у штатному режимі, в разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану, заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор.

"Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), решту часу метрополітен використовуватиметься як укриття", - сказав Кандибор на пресбрифінгу в четвер, передає пресслужба КМДА.

Він зазначив, що метрополітен обладнаний спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція обладнана герметизувальними затворами.

За його словами, в разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спеціальним режимом. На всіх підприємствах транспорту буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб.

Так, насамперед забезпечуватиметься перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення, а також буде організовано посилену охорону мостів, аеропорту та під'їзних шляхів до них.

"Розроблено спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "укриття"... станції закриваються на час укриття для захисту населення і працівників метрополітену. Щодо роботи "червоної" гілки на лівому березі, то її буде зупинено, оскільки це відкрита ділянка. Але жителі лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", - пояснили в КМДА.

Наразі метрополітен працює в посиленому режимі щодо запобігання терористичним проявам.

За словами Кандибора, для забезпечення життєдіяльності міста роботу магістральних маршрутів громадського транспорту буде збережено. Робота маршрутів із незначним пасажиропотоком може бути зупинена.

Зазначається, що в разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення в певні місця збору. Крім того, буде використано автобуси для евакуації киян, працівників і документації для стратегічно важливих установ міста.

"Ще раз наголошую, що ситуація залишається під контролем, ми повністю володіємо всією інформацією, яка є. Транспортна інфраструктура міста працює у штатному режимі, за звичним графіком. Жодних збоїв наразі немає", - запевнили в КМДА.