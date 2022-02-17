Події

14:08 17.02.2022

У разі НС увесь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану

2 хв читати
У разі НС увесь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану

Громадський транспорт столиці працює у штатному режимі, в разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану, заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор.

"Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), решту часу метрополітен використовуватиметься як укриття", - сказав Кандибор на пресбрифінгу в четвер, передає пресслужба КМДА.

Він зазначив, що метрополітен обладнаний спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція обладнана герметизувальними затворами.

За його словами, в разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спеціальним режимом. На всіх підприємствах транспорту буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб.

Так, насамперед забезпечуватиметься перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення, а також буде організовано посилену охорону мостів, аеропорту та під'їзних шляхів до них.

"Розроблено спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "укриття"... станції закриваються на час укриття для захисту населення і працівників метрополітену. Щодо роботи "червоної" гілки на лівому березі, то її буде зупинено, оскільки це відкрита ділянка. Але жителі лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", - пояснили в КМДА.

Наразі метрополітен працює в посиленому режимі щодо запобігання терористичним проявам.

За словами Кандибора, для забезпечення життєдіяльності міста роботу магістральних маршрутів громадського транспорту буде збережено. Робота маршрутів із незначним пасажиропотоком може бути зупинена.

Зазначається, що в разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення в певні місця збору. Крім того, буде використано автобуси для евакуації киян, працівників і документації для стратегічно важливих установ міста.

"Ще раз наголошую, що ситуація залишається під контролем, ми повністю володіємо всією інформацією, яка є. Транспортна інфраструктура міста працює у штатному режимі, за звичним графіком. Жодних збоїв наразі немає", - запевнили в КМДА.

Теги: #транспорт #київ #нс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 17.02.2022
Засновник Firefly Aerospace Макс Поляков продає за $1 свою частку в компанії її гендиректору

Засновник Firefly Aerospace Макс Поляков продає за $1 свою частку в компанії її гендиректору

16:44 16.02.2022
Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

12:25 16.02.2022
У всіх школах Києва є укриття, всі директори проінструктовані на випадок НС

У всіх школах Києва є укриття, всі директори проінструктовані на випадок НС

11:16 16.02.2022
Поліція перевіряє інформацію про мінування низки об'єктів у Києві

Поліція перевіряє інформацію про мінування низки об'єктів у Києві

10:44 16.02.2022
Конкурс на першу концесійну дорогу в Україні планують оголосити вже цього року

Конкурс на першу концесійну дорогу в Україні планують оголосити вже цього року

17:35 15.02.2022
Кличко зустрівся з мерами Варшави та Праги, які прибули до Києва, щоб висловити підтримку Україні

Кличко зустрівся з мерами Варшави та Праги, які прибули до Києва, щоб висловити підтримку Україні

15:46 14.02.2022
Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

15:28 14.02.2022
"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

13:01 14.02.2022
У Києві створено систему управління теробороною міста – Кличко

У Києві створено систему управління теробороною міста – Кличко

11:27 14.02.2022
Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО не відмовиться від політики "відкритих дверей" - Столтенберг

НАТО не бачить ознак відведення військ РФ від України

Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

Зеленський поінформував голову Євроради про обстріл у Станиці Луганській та подякував за ініціативу проведення донорської конференції

На Луганщині у двір ліцею, де перебували 30 учнів, потрапив снаряд

ОСТАННЄ

У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні може бути продовжено

"Суспільне" пропонує гурту Kalush Orchestra представляти Україну на "Євробаченні"

Європейські інтелектуали та політики звернулися до Макрона із закликом прискорити вступ України до ЄС

У Донецькій області від обстрілів російських найманців постраждали два міста та три селища

НАТО не відмовиться від політики "відкритих дверей" - Столтенберг

НАТО не бачить ознак відведення військ РФ від України

Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

СБУ відкрила справу за фактами обстрілів бойовиками дитсадка та школи на Луганщині

СБУ викрила схему незаконного використання морських суден колишнім керівництвом Одеського порту: збитки понад 35 млн грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА