У Мар'їнці біля автобусної зупинки впав снаряд, поранено жінку

У м. Мар'їнці (Донецька область) у четвер уранці біля автобусної зупинки впав снаряд, внаслідок чого поранено жінку, повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Сьогодні о 9:50 під час обстрілу м. Мар'їнки множинних осколкових поранень лівої кисті та черевної порожнини дістала місцева жителька, 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2, на відстані менше ніж 100 метрів від офісу гуманітарної місії "Проліска" у Мар'їнці", - написав він у Facebook.

Він зазначив, що каретою швидкої допомоги жінку було доправлено до травматологічного відділення міськлікарні у м. Кураховому.

Пізніше Каплін повідомив, що об 11:30 стався обстріл с. Тарамчука, внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електропередач.

"Унаслідок обстрілу за попередньою інформацією пошкоджено один будинок", - написав він.