Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги з Франції Флоранс Парлі, Німеччини Крістіна Ламбрехт та Великої Британії Бен Воллес під час зустрічі у Брюсселі підтвердили важливість єдності НАТО для протидії політиці Росії, повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Міністри "погодилися з важливістю єдності НАТО для стримування Росії, спокою союзників на східному фланзі альянсу та підтримки міжнародного порядку, що базується на правилах", йдеться у повідомленні.

Сторони також "обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією і заявили про необхідність деескалації ситуації, висловилися на підтримку територіальної цілісності України."

Кірбі поінформував, що важливість збереження єдності Альянсу Остін обговорив також на окремій зустрічі з Ламбрехтом. Сторони торкнулися "можливої реакції" НАТО на випадок загострення ситуації.

Остін подякував Ламбрехту "за швидке розгортання німецького персоналу для посилення бойової групи передових сил НАТО в Литві" та за підтримку Берліном розгортання військового персоналу США в Німеччині "для посилення стримування та гарантування безпеки наших союзників на Східному фланзі НАТО".

Зустрічі Остіна відбулися в рамках його візитів до Бельгії, Польщі та Литви.