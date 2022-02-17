Події

07:36 17.02.2022

Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

1 хв читати
Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги з Франції Флоранс Парлі, Німеччини Крістіна Ламбрехт та Великої Британії Бен Воллес під час зустрічі у Брюсселі підтвердили важливість єдності НАТО для протидії політиці Росії, повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Міністри "погодилися з важливістю єдності НАТО для стримування Росії, спокою союзників на східному фланзі альянсу та підтримки міжнародного порядку, що базується на правилах", йдеться у повідомленні.

Сторони також "обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією і заявили про необхідність деескалації ситуації, висловилися на підтримку територіальної цілісності України."

Кірбі поінформував, що важливість збереження єдності Альянсу Остін обговорив також на окремій зустрічі з Ламбрехтом. Сторони торкнулися "можливої реакції" НАТО на випадок загострення ситуації.

Остін подякував Ламбрехту "за швидке розгортання німецького персоналу для посилення бойової групи передових сил НАТО в Литві" та за підтримку Берліном розгортання військового персоналу США в Німеччині "для посилення стримування та гарантування безпеки наших союзників на Східному фланзі НАТО".

Зустрічі Остіна відбулися в рамках його візитів до Бельгії, Польщі та Литви.

 

 

Теги: #сша #нато #пентагон #європа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 17.02.2022
Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

07:33 17.02.2022
Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

07:11 17.02.2022
Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

22:23 16.02.2022
У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

20:13 16.02.2022
ESA має намір відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн

ESA має намір відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн

19:24 16.02.2022
Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

19:08 16.02.2022
Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

18:34 16.02.2022
Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

14:50 16.02.2022
Польща закликала ЄС та НАТО чинити опір "радянським планам" щодо України і завжди так робитиме

Польща закликала ЄС та НАТО чинити опір "радянським планам" щодо України і завжди так робитиме

11:41 16.02.2022
НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

ОСТАННЄ

На наступному засіданні оргкомітету Нацвідбору Євробачення визначать, хто представлятиме Україну на конкурсі

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України

У Харківській області ексглава райадміністрації сплатив за рахунок бюджету фіктивні послуги перевезень

Харківська облрада закликає мешканців регіону зберігати спокій і не піддаватись інформаційно-психологічним атакам

Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій ЄП

Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України

ДСНС попереджає про туман у ніч на четвер та вранці 17 лютого

Минулої доби російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню

Будівлю МЗС Британії підсвітили кольорами українського прапора

17 лютого: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА