Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили українську кризу та розглянули питання посилення східного флангу НАТО на випадок "вторгнення" Росії в Україну, повідомляє Білий дім.

"Вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації в сфері дипломатії та заходів стримування, а також зміцнення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два лідери також обговорили проведені ними раніше бесіди з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним і щодо "тривалого нарощування Росією військової присутності на кордонах з Україною".