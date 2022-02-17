Події

07:11 17.02.2022

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

1 хв читати
Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили українську кризу та розглянули питання посилення східного флангу НАТО на випадок "вторгнення" Росії в Україну, повідомляє Білий дім.

"Вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації в сфері дипломатії та заходів стримування, а також зміцнення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два лідери також обговорили проведені ними раніше бесіди з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним і щодо "тривалого нарощування Росією військової присутності на кордонах з Україною".

 

 

Теги: #сша #нато #німеччина #посилення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 17.02.2022
Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

07:36 17.02.2022
Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

07:33 17.02.2022
Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

22:23 16.02.2022
У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

21:58 16.02.2022
"Золотого ведмедя" 72-го Берлінале отримала іспанська картина "Алькаррас"

"Золотого ведмедя" 72-го Берлінале отримала іспанська картина "Алькаррас"

21:01 16.02.2022
Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

19:24 16.02.2022
Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

19:08 16.02.2022
Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

18:34 16.02.2022
Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

14:50 16.02.2022
Польща закликала ЄС та НАТО чинити опір "радянським планам" щодо України і завжди так робитиме

Польща закликала ЄС та НАТО чинити опір "радянським планам" щодо України і завжди так робитиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли

Минулої доби російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

ОСТАННЄ

Начальник управління освіти Дарницької РДА Києва підозрюється в розтраті коштів

Кількість українців, які позитивно ставляться до Росії, продовжує знижуватись - КМІС

Кількість жертв повеней та зсувів у Бразилії перевищила 100 людей

Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ

В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 417,7 млн

Трьом нападникам на журналістів Української правди повідомлено про підозру

Зеленський подякував литовському президенту за підтримку України

На наступному засіданні оргкомітету Нацвідбору Євробачення визначать, хто представлятиме Україну на конкурсі

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА