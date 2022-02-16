Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не може говорити про відведення російських військ від кордонів із Україною.

Про це він сказав він у середу ввечері в ефірі телемарафону #UAРазом.

"Ситуація контрольована, ми не бачимо змін, ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ. Я не робив би висновків", - заявив він, додавши, що "констатувати відведення будемо, коли воно відбудеться".

Оцінюючи поточну ситуацію, Зеленський зазначив, що "спрацював спільний тиск дипломатів".

При цьому він сказав, що "хотів би вірити, що дипломатія окремо з Росією без нас не домовлялася".

"Сигнали різні, але наразі не той час, щоб вірити у сигнали", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна "не боїться домовленостей за нашою спиною", оскільки "більшість лідерів знають, що за нашою позицією - правда".