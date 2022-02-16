ЄС має намір провести саміт щодо України 17 лютого

Лідери країн Євросоюзу 17 лютого планують провести неофіційну зустріч щодо ситуації навколо України, повідомив у середу представник голови Європейської ради Баренд Лейтс.

"Завтра (у четвер - ІФ) о 12:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) перед самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської ради щодо ситуації та нещодавнього розвитку подій, пов'язаних із Росією та Україною", - написав Лейтс у Twitter.

Раніше цього тижня видання Financial Times із посиланням на чиновників у Брюсселі повідомило, що ЄС може провести позапланову зустріч для обговорення ситуації навколо України у кулуарах саміту ЄС-Африка, який заплановано на 17-18 лютого.