Події

16:26 16.02.2022

МЗС України висловлює протест у зв'язку із вироком журналісту Єсипенку в окупованому Криму

2 хв читати
МЗС України висловлює протест у зв'язку із вироком журналісту Єсипенку в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з рішенням від 16 лютого так званого Сімферопольського районного суду в окупованому РФ Криму, яким за сфабрикованими обвинуваченнями громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка засуджено до позбавлення волі на шість років і сплату штрафу розмірі 110 тис. російських рублів.

"Такий вирок є безпідставним й політично вмотивованим, а також таким, що вкотре підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - ідеться у коментарі МЗС України у середу.

У відомстві нагадали, що Федеральна служба безпеки РФ затримала Єсипенка 10 березня 2021 року під час виконання журналістської діяльності як позаштатний співробітник "Радіо Свобода", який висвітлював порушення прав людини у Криму з боку російської окупаційної адміністрації.

"Він був безпідставно обвинувачений російською стороною у незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання зізнання у нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідчень про непричетність обвинуваченого до інкримінованих діянь в ході судового процесу вказують на виключно політичну вмотивованість рішення", - наголошується у повідомленні.

У МЗС заявили, що рішення "суду" має бути скасовано, а Владислава Єсипенка, а також усіх громадян України, незаконно утримуваних РФ, негайно звільнено.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів, вимагати припинення Російською Федерацією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України, продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках "Кримської платформи", на захист прав та свобод в Криму", - повідомили у МЗС.

Теги: #протест #мзс #єсипенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 15.02.2022
Блінкен заявив Лаврову, що можливості для мирного врегулювання ситуації з Україною зберігаються

Блінкен заявив Лаврову, що можливості для мирного врегулювання ситуації з Україною зберігаються

21:33 15.02.2022
Глави МЗС України та Великої Британії погодили наступні кроки для протидії російській агресії

Глави МЗС України та Великої Британії погодили наступні кроки для протидії російській агресії

18:50 15.02.2022
Глава МЗС Італії підтвердив готовність до стримування ескалації з боку РФ біля кордонів України

Глава МЗС Італії підтвердив готовність до стримування ескалації з боку РФ біля кордонів України

18:23 15.02.2022
Кулеба: Розраховуємо, що Італія донесе до РФ неприпустимість агресії проти України

Кулеба: Розраховуємо, що Італія донесе до РФ неприпустимість агресії проти України

17:54 15.02.2022
Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

15:02 15.02.2022
МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

11:49 15.02.2022
Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

09:44 15.02.2022
До України у вівторок прибуде з візитом глава МЗС Італії

До України у вівторок прибуде з візитом глава МЗС Італії

07:28 15.02.2022
Глава МЗС Франції вкотре заявив про загрозу ескалації ситуації навколо України

Глава МЗС Франції вкотре заявив про загрозу ескалації ситуації навколо України

12:44 14.02.2022
Глава МЗС ініціював український тиждень в ОБСЄ

Глава МЗС ініціював український тиждень в ОБСЄ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

ЄС має намір провести саміт щодо України 17 лютого

Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу

Визнання т. зв Л/ДНР буде рівносильним повній відмові РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей - Блінкен

Зеленський не бачить відведення російських військ від кордону з Україною - ВВС

ОСТАННЄ

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

Половина українців вважають, що недавні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні

Більшість українців виступає за перегляд Мінських домовленостей і підписання нових – опитування "Рейтингу"

Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

Зеленський підписав указ про зміну пакетів санкцій проти 10 фізичних та двох юридичних осіб

Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

Вакцинний дайджест від VoxCheck: Смартфон за щеплення та розширення переліку професій, які потребують обов’язкової вакцинації

ЄС має намір провести саміт щодо України 17 лютого

Пінчук: Україна - це єдина наша Батьківщина, за неї ми боротимемося всі разом

Експрезидент Естонії: Ми наполягатимемо на праві України вибирати своїх союзників вільно

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА