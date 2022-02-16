МЗС України висловлює протест у зв'язку із вироком журналісту Єсипенку в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з рішенням від 16 лютого так званого Сімферопольського районного суду в окупованому РФ Криму, яким за сфабрикованими обвинуваченнями громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка засуджено до позбавлення волі на шість років і сплату штрафу розмірі 110 тис. російських рублів.

"Такий вирок є безпідставним й політично вмотивованим, а також таким, що вкотре підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - ідеться у коментарі МЗС України у середу.

У відомстві нагадали, що Федеральна служба безпеки РФ затримала Єсипенка 10 березня 2021 року під час виконання журналістської діяльності як позаштатний співробітник "Радіо Свобода", який висвітлював порушення прав людини у Криму з боку російської окупаційної адміністрації.

"Він був безпідставно обвинувачений російською стороною у незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання зізнання у нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідчень про непричетність обвинуваченого до інкримінованих діянь в ході судового процесу вказують на виключно політичну вмотивованість рішення", - наголошується у повідомленні.

У МЗС заявили, що рішення "суду" має бути скасовано, а Владислава Єсипенка, а також усіх громадян України, незаконно утримуваних РФ, негайно звільнено.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів, вимагати припинення Російською Федерацією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України, продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках "Кримської платформи", на захист прав та свобод в Криму", - повідомили у МЗС.