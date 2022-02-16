Події

15:50 16.02.2022

Зеленський схвалює ініціативу президента Євроради Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

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Зеленський схвалює ініціативу президента Євроради Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський підтримує ініціативу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який запропонував провести конференцію донорів на підтримку України.

"Вітаю ініціативу президента Євроради Шарля Мішеля провести донорську конференцію на підтримку України", - написав Зеленський у Twitter у середу.

Він зазначив, що в умовах загроз безпеці з боку РФ дієва фінансова та економічна підтримка ЄС є потужним елементом зміцнення суверенітету й стійкості України.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він ініціює проведення конференції донорів на підтримку України.

Теги: #конференція #донори #зеленський
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