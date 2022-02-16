Події

14:09 16.02.2022

Жодне голосування чи закон Держдуми РФ не дають права забирати те, що належить українському народу, - Гройсман

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Жодне голосування чи закон Держдуми РФ не дають права забирати те, що належить українському народу, - Гройсман

Жодне голосування і жоден закон, проголосований у Держдумі РФ, не дає російському президенту Володимиру Путіну права торкатися територій та власності, що належать українському народу, заявив у своєму зверненні лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

За словами політика, голосування у "кишеньковому" парламенті не створює для Путіна легітимності.

"Усі розуміють, що це ваша ручна Дума, а це ще одна безглузда спроба приховати свої справжні наміри: вкрасти і забрати те, що не ваше, а належить українському народу! Як і Сталін у минулому, ви зробите все, щоб вкрасти ресурси України, експлуатувати та вбивати наш народ. Вами керує жадібність. Ми, українці, захищаємо свій дім, свої родини, наше майбутнє. Тому ви ніколи не переможете!" - йдеться у зверненні.

Лідер "УСГ" наголосив, що Україна на сьогодні сильніша, ніж раніше, не боїться кремлівських хитрощів і готова дати відсіч. І це не змінюють ні політичні чвари всередині країни між українськими політиками, ні картинка, яку показує російське телебачення.

"Серед українського народу велика згуртованість. Українська армія стоїть разом і ніколи не здасться. З кожним днем до Збройних сил територіальної оборони приєднується все більше людей, які готові захищати свій дім. Соціологія засвідчує, що ваші погрози тільки збільшують готовність українців до активного опору, в тому числі зі зброєю в руках. З кожним днем Україна стає все більш згуртованою та міцнішою. І Україна не одна, вона має підтримку своїх союзників з демократичного світу, який ви як авторитарний правитель ненавидите", - зазначив політик.

За його словами, будь-яка ескалація та загроза проти України – це загроза всьому демократичному світу, і "зараз ми всі боремося за наше спільне майбутнє, майбутнє України".

"І ви не зможете нас зламати... Ми залишимося сильними, згуртованими і ми переможемо", - підсумував Гройсман.

Теги: #звернення #гройсман
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