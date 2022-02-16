Західні дипломати прямують до Маріуполя для зустрічі із Зеленським

Дипломати європейських держав та організацій прямують до Маріуполя для того, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і взяти участь у святкуванні Дня Єднання, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Разом із колегами (прямуємо – ІФ) до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуванні Дня Єднання", - написав Маасікас у Twitter у середу.

Він також оприлюднив фотографії з літака, на яких видно посла Іспанії в Україні Сільвію Кортес Мартін, посла Польщі Бартоша Ціхоцькі, посла Естонії Каімо Кууска, а також посла Німеччини Анку Фельдгузен.

Посол ФРН в Україні також оприлюднила у Twitter фото з аеропорту, яке підписала словами: "На шляху до Маріуполя, щоб показати: я підтримую Україну".