Події

13:20 16.02.2022

Західні дипломати прямують до Маріуполя для зустрічі із Зеленським

1 хв читати
Західні дипломати прямують до Маріуполя для зустрічі із Зеленським

Дипломати європейських держав та організацій прямують до Маріуполя для того, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і взяти участь у святкуванні Дня Єднання, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Разом із колегами (прямуємо – ІФ) до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуванні Дня Єднання", - написав Маасікас у Twitter у середу.

Він також оприлюднив фотографії з літака, на яких видно посла Іспанії в Україні Сільвію Кортес Мартін, посла Польщі Бартоша Ціхоцькі, посла Естонії Каімо Кууска, а також посла Німеччини Анку Фельдгузен.

Посол ФРН в Україні також оприлюднила у Twitter фото з аеропорту, яке підписала словами: "На шляху до Маріуполя, щоб показати: я підтримую Україну".

Теги: #посли #маріуполь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 16.02.2022
Посли ЄС поклали квіти до стіни пам'яті загиблим за Україну

Посли ЄС поклали квіти до стіни пам'яті загиблим за Україну

23:56 14.02.2022
Ахметов у середу буде у Маріуполі – прес-секретар

Ахметов у середу буде у Маріуполі – прес-секретар

07:48 29.12.2021
У Маріуполі та на узбережжі Азовського моря очікується ожеледь

У Маріуполі та на узбережжі Азовського моря очікується ожеледь

12:02 24.12.2021
У Маріуполі нейтралізували міжнародне угруповання, яке займалося наркоторгівлею

У Маріуполі нейтралізували міжнародне угруповання, яке займалося наркоторгівлею

07:50 20.12.2021
Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом

Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом

07:37 16.12.2021
Байден висунув кандидатуру доньки екс-президента США Кеннеді на посаду посла в Австралії

Байден висунув кандидатуру доньки екс-президента США Кеннеді на посаду посла в Австралії

07:52 15.12.2021
Посли Великої Британії і Швеції відвідали новий притулок для потерпілих від домашнього насильства

Посли Великої Британії і Швеції відвідали новий притулок для потерпілих від домашнього насильства

14:26 13.12.2021
"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Маріуполь-Рахів

"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Маріуполь-Рахів

20:29 25.11.2021
Посли G7 обговорили з Порошенком широке коло питань

Посли G7 обговорили з Порошенком широке коло питань

07:35 20.11.2021
У Маріуполі вакцинованим пенсіонерам, які досягли 70-річного віку та старше, видаватимуть продуктові кошики

У Маріуполі вакцинованим пенсіонерам, які досягли 70-річного віку та старше, видаватимуть продуктові кошики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив Сергія Крука головою ДСНС

Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

Глава МВС: Ми готуємося до будь-якого сценарію, залякати нас неможливо

Українців об'єднує бажання жити в мирі

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Сергія Крука головою ДСНС

Україна має намір домовитися з Туреччиною про співпрацю у сфері освіти

Боррель знову наголосив на важливості переговорного процесу в деескалації ситуації на кордоні Росії та України

У Міноборони України визнають, що хакерам вдалося знайти вразливі місця в коді сайту відомства

Наглядова рада "Суспільного" проведе засідання щодо ситуації навколо нацвідбору на "Євробачення-2022" 18 лютого

У всіх школах Києва є укриття, всі директори проінструктовані на випадок НС

Зеленський прибув на Рівненщину для спостереження за навчаннями

Мінінфраструктури розпочало капремонти на судноплавних шлюзах Дніпра

В Україні найближчими днями утримається тепла погода, пройдуть дощі

Донецьк може бути щасливим тільки в єдиній Україні - Ахметов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА