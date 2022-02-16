У всіх школах Києва є укриття, всі директори проінструктовані на випадок НС

У всіх навчальних закладах Києва є місця, що виконують функції укриття, а всі керівники закладів проінструктовані щодо дій під час надзвичайних ситуацій, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань освіти і науки Валентин Мондриївський.

На брифінгу в середу він розповів, що для різних вікових груп учнів передбачено різні типи укриттів.

"Насамперед звертаємо увагу на наймолодших, маленьких діток. У кожній школі, незалежно від того, чи є там велике укриття або маленьке укриття, для маленьких дітей забезпечені укриття, які є в школах різних типів будівництва. Для середньої та старшої школи передбачені укриття, які є неподалік шкіл. Усі ці укриття розміщені на сайті міської адміністрації... і ми чітко знаємо, де вони є... Немає жодного закладу, який не знав би, як діяти в такій ситуації", - наголосив заступник голови КМДА.

При цьому Мондриївський зазначив, що"найнадійнішим укриттям залишаються підземні станції метро, тому навчальні заклади, розташовані поруч, можуть використовувати їх, відповідний інструктаж проведено".

Він розповів, що все місто отримало чіткі інструкції, і міські служби в разі необхідності забезпечать усім необхідним дітей і викладачів. "У колективах проведено наради та відповідний інструктаж", – повідомив заступник голови КМДА.

Мондриївський також нагадав, що на сьогодні всі навчальні заклади столиці працюють у звичайному режимі, оскільки, відповідно до рішення міської влади, загальноміського локдауну для шкіл і дитячих садків немає. Наразі в дистанційному режимі перебувають лише 16 шкіл із 425 і три дитсадки з 580.