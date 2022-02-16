Конкурс на першу концесійну дорогу в Україні планують оголосити вже цього року

Конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне за президентською програмою "Велике будівництво" можуть оголосити вже цього року, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, це стало можливим завдяки ухваленому Верховною Радою законопроєкту №5090.

Документ запроваджує довгострокові зобов'язання державних партнерів (концесієдавців) у рамках договорів державно-приватного партнерства (ДПП) та/або концесії. Тепер держава зможе щорічно здійснювати виплати приватному інвестору, передбачені договором про ДПП та/або концесію, за рахунок коштів Державного дорожнього фонду.

"Наразі ми вже маємо два пілотні проєкти ДПП – маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються за підтримки IFC та ЄБРР. Крім цього, завдяки прийнятому законопроєкту вже цього року плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги – Краковець – Львів – Броди – Рівне", – наведено слова Кубракова в повідомленні на сторінці Міністерства інфраструктури у Facebook.

Як повідомили у відомстві, договори, укладені в рамках ДПП, зокрема концесійні договори, є довгостроковими (в середньому від 5 до 50 років). Вони можуть передбачати виконання фінансових зобов'язань, зокрема здійснення платежів приватному партнеру (наприклад, плати за експлуатаційну готовність) після введення об'єкта в експлуатацію та до кінця дії договору.

Ухвалений ВР законопроєкт №5090 запроваджує довгострокові зобов'язання в рамках ДПП державними партнерами (концесієдавцями), встановлює вимоги щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов'язань у рамках ДПП, регулює механізм виплати концесійних платежів, передбачає спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатацію державного значення, побудованих у межах виконання договору про ДПП чи концесію.

Законопроєкт також створює додаткові джерела поповнення державного бюджету України. Це, зокрема, плата за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше та адміністративні штрафи за правопорушення габаритно-вагового контролю.

Раніше перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко повідомляв, що проїзд першою платною дорогою в Україні Краковець - Львів - Броди - Рівне коштуватиме близько 8 євроцентів (приблизно 2,6 грн) за кілометр.