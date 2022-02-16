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07:37 16.02.2022

Постпред США при ООН: Росія може вирішити "не вторгатися в Україну"

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Постпред США при ООН: Росія може вирішити "не вторгатися в Україну"

Росія може змінити наявні у неї, за версією США та країн Заходу, плани щодо "вторгнення" в Україну, але при цьому продовжуватиме загрожувати її суверенітету, поки не буде знайдено дипломатичне рішення, заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю телеканалу Al-Jazeera.

"Я не можу передбачити, що робитимуть росіяни (...) І вони можуть схвалити рішення не вторгатися, але я знаю, що вони продовжуватимуть загрожувати безпеці України та загрожувати їхньому суверенітету, якщо ми не знайдемо спосіб вирішити проблеми безпеки, які, як вони стверджують, існують у регіоні", - заявила Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що США продовжать "активно допомагати їм знайти спосіб уникнути конфронтації, але на дипломатичному рівні та за столом переговорів".

"У них є вибір. Вони можуть займатися дипломатією. Вони можуть сісти за стіл переговорів або взяти участь у дискусіях, які вони вели з нашим президентом, а також з іншими лідерами, та спробувати виробити шляхи вирішення своїх проблем безпеки та вирішення проблем безпеки наших європейських союзників, а також України", - заявила постпред США при ООН.

Томас-Грінфілд укотре повторила, що у разі передбачуваного вторгнення Росії в Україну відповідь США буде "рішучою" і сильно відчутною для Росії.

 

 

Теги: #сша #оон #росія #думка
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