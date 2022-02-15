США, їхні союзники та партнери готові впровадити сильні санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну - Байден

США, їхні союзники та партнери готові впровадити сильні санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну, заявив президент США Джо Байден.

"Сполучені Штати та наші союзники й партнери в усьому світі готові впровадити сильні санкції на експортний контроль, зокрема дії, яких ми не робили, коли Росія вторглася в Крим і в Східну Україну в 2014 році. Ми створимо сильний тиск на найбільші та найзначніші фінансові інституції та ключові галузі промисловості. Ці заходи готові, тільки-но і якщо Росія зробить крок", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі у вівторок

Байден зазначив, що США готові до будь-чого.

"Ми готові до дипломатії з Росією, нашими союзниками та партнерами, щоб поліпшити стабільність і безпеку в Європі загалом, і ми готові відповісти рішуче на російську атаку на Україну, яка все ще дуже можлива", - додав президент.

Байден зазначив, що якщо Росія вторгнеться в Україну в найближчі дні та тижні, людські втрати для України будуть величезними.

"Стратегічна ціна для Росії також буде величезною. Якщо Росія нападе на Україну, це зустріне загальне міжнародне засудження. Світ не забуде, що Росія обрала непотрібні смерті та руйнування. Вторгнення в Україну буде завданою собі раною. США і наші союзники та партнери дадуть відповідь рішуче. Захід об'єднаний і в гармонії", - наголосив він.

За його словами, союзники по НАТО об'єднані й рішучі як ніколи.

Глава держави також заявив, що відповідь буде рішучою, якщо Росія націлиться на американців в Україні.

"Ми не шукаємо прямої конфронтації з Росією, але я чітко заявив, що якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відповімо рішуче. Якщо Росія атакує США або наших союзників через асиметричні заходи, як руйнівні кібератаки проти наших компаній і критичної інфраструктури, ми готові відповісти", - наголосив Байден.