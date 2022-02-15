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17:56 15.02.2022

Шольц: Питання розширення НАТО немає на порядку денному

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Шольц: Питання розширення НАТО немає на порядку денному

Розширення НАТО не планується, ця тема не обговорюється, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Розширення не планується, воно не обговорюється, його немає на порядку денному. Всі це знають", - заявив канцлер на пресконференції за підсумками переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Він висловив упевненість, що лідерам ФРН і Німеччини не доведеться займатися цією темою, доки вони обійматимуть свої посади.

"Я не знаю, скільки залишатиметься президент на своїй посаді, я думаю, напевно, це теж може бути довго, але не вічно", - сказав Шольц.

Перед РФ і ФРН стоїть завдання досягнення політичного взаєморозуміння на основі принципів своєї політики, додав він.

Теги: #нато #шольц
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