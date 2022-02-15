Події

12:05 15.02.2022

В ОРДЛО збільшилася кількість інспекцій зі ЗС РФ

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В ОРДЛО збільшилася кількість інспекцій зі ЗС РФ

З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях збільшилася кількість інспекційних груп вищих органів військового управління збройних сил РФ, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Перевіряються підрозділи з'єднань та частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у певні райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони.

Крім того, зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжуються активні заходи з комплектування особовим складом першого та другого армійських корпусів. "Здійснюються рейди приватними підприємствами, громадськими місцями з метою виявлення осіб, придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах", - повідомило ГУР.

Теги: #рф #міноборони #ордло
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