Події

10:01 15.02.2022

Президент України вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули в боях на території інших держав

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Президент України вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули в боях на території інших держав

У День пам'яті учасників бойових дій на території інших держав до Меморіального комплексу громадян України, які загинули в Афганістані встановлено кошик квітів від президента України Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв – учасників бойових дій на території інших держав, які віддали свої життя під час виконання військового обов'язку. Вічна їм слава", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що воїни з досвідом участі у збройних конфліктах у гарячих точках планети одними з перших стали на захист територіальної цілісності й незалежності України, поповнивши лави нашої армії.

Він також висловив подяку від імені українського народу всім ветеранам за мужність у боротьбі з російським агресором, допомогу армії та участь в організації національного спротиву.

"Упевнений, що ви й надалі будете взірцем високого професіоналізму, лицарства та благородства для нинішніх захисників України", – зазначив глава держави.

Пам'ятний день було встановлено у 2004 році на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування українських громадян, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, він присвячений завершенню виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану 15 лютого 1989 року.

Теги: #убд #день_памяті #зеленський
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