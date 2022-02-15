Події

07:14 15.02.2022

Канада поставить Україні зброю

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Канада поставить Україні зброю

У Канаді схвалено рішення про постачання Києву летальних озброєнь на суму $6,1 млн і надання 500 млн фінансової допомоги з урахуванням загострення ситуації навколо України, повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"За підсумками переговорів з українськими партнерами та з урахуванням загострення ситуації я схвалив виділення Україні летальної зброї та боєприпасів на суму 7,8 млн доларів (канадських, $6,1 млн. - ІФ)", сказав прем'єр журналістам на пресконференції.

Трюдо наголосив, що канадцям та всьому світу "важливо знати, що Канада продовжить підтримувати Україну, її незалежність, цілісність, суверенітет та право на самооборону".

 

 

Теги: #канада #україна #зброя #поставка
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